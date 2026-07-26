Óscar Martínez González asume como concejal de Dagua

El Partido Político MIRA acompañó el acto de posesión del concejal Óscar Martínez González, quien inicia una nueva etapa de servicio al municipio de Dagua. La ceremonia contó con la presencia de la senadora Ana Paola Agudelo, el diputado Heyder Gómez, autoridades locales, líderes sociales, familiares y comunidad. Desde MIRA felicitan al concejal y reafirman su compromiso de continuar trabajando, con la ayuda de Dios, con independencia, honestidad y vocación de servicio por el bienestar, el desarrollo y la calidad de vida de todos los dagüeños.