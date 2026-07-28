Celebramos 26 años de historia, servicio y compromiso con una gran rendición de cuentas

En un emotivo encuentro virtual, celebramos nuestros 26 años junto a miles de miraístas de Colombia y el exterior. Compartimos los resultados de nuestra gestión, presentamos avances institucionales y vivimos una jornada de integración inspirada en la pasión del fútbol mundial, con actividades recreativas, reconocimientos y espacios para disfrutar en familia.

Con alegría conmemoramos 26 años de trabajo al servicio de los colombianos mediante un acto público virtual de rendición de cuentas que reunió a nuestra militancia dentro y fuera del país. Presentamos los principales logros alcanzados por nuestra bancada y reafirmamos el compromiso de seguir representando con transparencia a los ciudadanos. Durante la jornada, inspirada en el ambiente del Mundial de Fútbol, compartimos momentos de integración familiar, actividades recreativas, participación de las regiones, regalos, mensajes internacionales y el apoyo de nuestros empresarios Sello Azul. El momento más emotivo llegó con la condecoración a la representante Irma Luz Herrera Rodríguez por su admirable destacada labor como Representante a la Cámara por Bogotá y la entrega de un reconocimiento a la Hna. Ana Belsú Rodríguez Molano por sus años de servicio, y lealtad al Partido MIRA, cerrando una celebración que honró nuestra historia y renovó nuestro compromiso con el país.





