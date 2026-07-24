La bancada del Partido MIRA advierte que la obra definitiva del Multicampus de Suba no tiene contratista ni cronograma. Piden al gobierno entrante priorizar el proyecto y evitar que las aulas modulares sean la única respuesta.

Como parte del seguimiento riguroso que la bancada del Partido Político MIRA adelanta al Multicampus Universitario de Suba, el concejal de Bogotá Fabián Puentes remitió una carta formal al presidente electo Abelardo de la Espriella y a la ministra designada de Educación Nacional, Viviane Morales Hoyos. En el documento, la bancada solicita una reunión de trabajo para esclarecer el cronograma, el alcance real y las fuentes de financiación de la fase definitiva del proyecto. Se trata de la primera solicitud formal enviada por la colectividad al gabinete entrante.

El Multicampus fue concebido como un campus público permanente para el noroccidente de la ciudad. Sin embargo, tras analizar la información técnica recaudada, el concejal Puentes advirtió que la fase definitiva no tiene cómo arrancar y que el avance visible se limita al montaje de aulas modulares con bajo nivel de ejecución.

“Las aulas modulares son un paso valioso, pero no pueden convertirse en el punto de llegada. Nuestra preocupación central es que lo provisional termine ocupando el lugar de lo permanente”, afirmó el cabildante.

Hallazgos clave del seguimiento

Falta de contratación y cronograma: La Agencia Nacional de Inmobiliaria (ANIM) confirmó que no existe proceso de selección “ni en curso ni proyectado”, y que el contrato actual no contempla la fase definitiva.

La Agencia Nacional de Inmobiliaria (ANIM) confirmó que no existe proceso de selección “ni en curso ni proyectado”, y que el contrato actual no contempla la fase definitiva. Incertidumbre en la capacidad de atención: Aunque se anunciaron originalmente 15.000 cupos para estudiantes, la meta fue recortada por falta de recursos sin definir una nueva cifra oficial.

Aunque se anunciaron originalmente 15.000 cupos para estudiantes, la meta fue recortada por falta de recursos sin definir una nueva cifra oficial. Riesgos críticos de infraestructura: El proyecto registra dos riesgos calificados de impacto Alto por la falta de conexionado a redes de energía y acueducto. Sin estos servicios básicos, la obra no podrá operar.

El proyecto registra dos riesgos calificados de impacto Alto por la falta de conexionado a redes de energía y acueducto. Sin estos servicios básicos, la obra no podrá operar. Descarte de infraestructura distrital: Se solicitó descartar el uso de colegios distritales como solución improvisada, dado que la Secretaría de Educación confirmó que estos ya operan a doble jornada. “Los cupos de los niños y jóvenes de Suba no pueden ser la variable de ajuste del proyecto”, enfatizó Puentes.

Finalmente, la bancada del Partido MIRA solicitó formalmente que el Multicampus de Suba se incluya entre las prioridades del nuevo Gobierno Nacional para impulsar su estructuración, financiación y contratación definitiva. El concejal Fabián Puentes reiteró que mantendrá el control político y el seguimiento hasta que la ciudadanía cuente con un cronograma público y garantías concretas para la obra.