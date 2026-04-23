El Partido MIRA denuncia que las prórrogas en contratos de alcaldías locales en Bogotá suman 13 años de retraso. Con hallazgos fiscales por $14.820 millones, los concejales exigen resultados reales para los barrios.

La bancada del Partido MIRA en el Concejo de Bogotá advirtió un patrón de deficiencias en la planeación de los Fondos de Desarrollo Local: 79 contratos han requerido prórrogas en 2025.

Estos contratos acumulan más de 4.800 días adicionales de ejecución, equivalentes a más de 13 años de retraso.

Se pagaron $950 millones, equivalentes al 20% de un contrato, por actividades preliminares como hojas de vida y un cronograma que no se cumplió.

Los hallazgos fiscales comprometen cerca de $14.820 millones, lo que representa un incremento del 57% entre 2024 y 2025

BOGOTÁ, D.C. – 22 de abril de 2026. Esta denuncia hizo parte de las conclusiones del debate de control político sobre la ejecución presupuestal en las localidades, citado por los concejales del Partido MIRA, Fabián Puentes y Samir Bedoya Piraquive. Los cabildantes dejaron claro que el modelo de gestión de las Alcaldías Locales está atrapado en la contratación directa, lo que ha generado una desconexión crítica entre las cifras de inversión y los beneficios reales que llegan a los barrios de la ciudad.

“Hoy queremos cerrar este debate con una idea central: en Bogotá no estamos ante un problema de falta de recursos, sino ante un problema de gestión, de ejecución y de resultados”, afirmó el concejal Bedoya Piraquive.

Aseguró, además, que mientras en el papel aparecen contratos y cifras, en los barrios la gente sigue esperando soluciones que no llegan. Bajo su lupa estuvo el contrato CPS-1124-2024, orientado al fortalecimiento de MiPymes; pese a que la administración reporta ejecución financiera, el informe señala 117 beneficiarios pendientes de entrega y un acumulado de 205 días de retraso.

Un testimonio de beneficiarios en la localidad de Kennedy expuso fallas graves en la entrega de insumos: “Muchos presentamos cotizaciones y luego lo que nos devolvieron no correspondía a lo inicialmente solicitado. Había productos como gaseosas de 1.5 litros que estaban al doble del precio comercial al público”.

Casos críticos en gestión ambiental y turismo

El concejal Bedoya también cuestionó otros contratos con ejecuciones deficientes:

Gestión Ambiental (CPS-1130-2024): Con un valor de $3.807 millones, solo se ha ejecutado el 50%. Existen prórrogas de casi 6 meses y deudas del contratista con la DIAN que han frenado la intervención de puntos críticos de basura. “Mientras Bogotá tiene problemas reales de residuos, un contrato diseñado para intervenir esa problemática sigue cargando retrasos y entregables pendientes”, aseguró el cabildante.

Con un valor de $3.807 millones, solo se ha ejecutado el 50%. Existen prórrogas de casi 6 meses y deudas del contratista con la DIAN que han frenado la intervención de puntos críticos de basura. “Mientras Bogotá tiene problemas reales de residuos, un contrato diseñado para intervenir esa problemática sigue cargando retrasos y entregables pendientes”, aseguró el cabildante. Turismo Local (CPS-981-2025): Un contrato de $1.182 millones que reporta una ejecución de $0 a la fecha. Bedoya advirtió que es legítimo preguntarse si este contrato terminará atrapado en la lógica de prórrogas y resultados incompletos, cuestionando por qué la Alcaldía firma con el mismo operador que ya presenta fallas en otros procesos.

Acción inmediata y cambios de fondo

Ante la propuesta de la administración de realizar una reforma estructural, el concejal Fabián Puentes fue enfático en la necesidad de “corregir de inmediato lo que hoy funciona mal y, al mismo tiempo, avanzar en una reforma de fondo”. Los informes de auditoría evidencian obras con fallas técnicas, pagos indebidos y debilidades en el control interno.

Aunque las auditorías disminuyeron en 2025, los hallazgos fiscales graves aumentaron un 9%, alcanzando los $14.820 millones (un incremento del 57% frente al año anterior). Tres localidades concentran el 43% de estos recursos comprometidos: Kennedy, Fontibón y Puente Aranda.

“No estamos frente a errores aislados, sino ante fallas estructurales que ponen en riesgo los recursos públicos”, señaló Puentes, quien planteó avanzar hacia un Sistema Distrital de Inversión Local (SDIL) orientado a resultados y con alertas tempranas. Finalmente, la bancada del Partido MIRA sentenció que los recursos deben traducirse en bienestar para los barrios y no quedarse únicamente en informes de ejecución

Contratos mencionados:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7107922&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7128636&isFromPublicArea=True&isModal=False



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687703&isFromPublicArea=True&isModal=False