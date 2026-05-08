El concejal Fabián Puentes advierte que, aunque el Multicampus de Suba abrió convocatorias, la obra definitiva no ha iniciado materialmente y el proyecto sigue en fase de factibilidad.

El MEl Multicampus de Suba se encuentra en el centro de una alerta técnica presentada por el concejal Fabián Puentes, de la bancada del Partido MIRA. Según el cabildante, tras analizar las respuestas oficiales del Ministerio de Educación, el IDU y la Agencia Atenea, se evidencia que la obra definitiva del proyecto aún no ha iniciado materialmente.

Advertencia por convocatorias en el Multicampus de Suba

La denuncia surge tras la apertura de la convocatoria académica 2026-2 para este complejo educativo. Actualmente, el Multicampus de Suba ya oferta más de 300 cupos en formación técnica, tecnológica y profesional. Sin embargo, los documentos oficiales indican que el proyecto todavía se encuentra en fase de estructuración, factibilidad y futuras contrataciones.

“Nos preocupa que se estén generando expectativas en miles de jóvenes cuando la construcción convencional ni siquiera ha comenzado”, señaló el concejal Puentes. El Ministerio de Educación ha reconocido que aún no existe una contratación definitiva para el ejecutor principal ni para la interventoría de la fase convencional.

Retrasos técnicos y el uso de estructuras modulares

Un punto que genera alarma es que el inicio académico del Multicampus de Suba se realizará inicialmente mediante infraestructura modular. Aunque se presentan como temporales, las respuestas oficiales mencionan que estas estructuras tienen una vida útil superior a los 20 años. Esto despierta el temor de que se conviertan en soluciones permanentes ante la falta de la obra física definitiva.

Adicionalmente, se han identificado los siguientes hallazgos técnicos sobre el terreno:

El IDU reconoce que el Lote 2 aún presenta ocupaciones pendientes por resolver.

El Lote 3 requiere de licencia de construcción y contrato de obra definitiva para ser entregado.

Actualmente, el proyecto del Multicampus de Suba funciona bajo un contrato de comodato temporal.

funciona bajo un contrato de comodato temporal. La financiación integral de $215 mil millones aún depende de trámites presupuestales y cierres financieros pendientes.

Un proyecto vital para la comunidad educativa

La importancia del Multicampus de Suba es innegable para la localidad. Suba cuenta con más de 299 mil jóvenes, de los cuales más de 5.400 no logran hacer el tránsito inmediato a la educación superior. Además, el tiempo promedio de desplazamiento hacia una universidad actualmente alcanza los 55 minutos.

El concejal Fabián Puentes concluyó asegurando que el Partido MIRA realiza una veeduría activa para garantizar que los jóvenes reciban una infraestructura transparente y funcional. “No se trata de frenar el proyecto, sino de asegurar que el Multicampus de Suba sea una realidad completa para todos”, afirmó.