Partido MIRA pide articulación institucional para garantizar el éxito del Regiotram del Norte

El Partido MIRA hizo un llamado a Bogotá, Cundinamarca y al Gobierno Nacional para coordinar esfuerzos y evitar que el Regiotram del Norte se convierta en un proyecto desarticulado que afecte a los ciudadanos.

El Partido Político MIRA advirtió sobre la importancia de garantizar una adecuada articulación entre las entidades responsables del Regiotram del Norte, con el fin de evitar problemas de operación, sobrecostos y afectaciones a los usuarios.

MIRA señaló que este proyecto de movilidad regional debe priorizar las necesidades de los ciudadanos mediante una integración tarifaria efectiva, transbordos eficientes, infraestructura funcional y tarifas justas.

Asimismo, reiteró que los grandes proyectos de transporte requieren coordinación entre Bogotá, Cundinamarca y el Gobierno Nacional, dejando de lado intereses políticos para construir soluciones que mejoren la calidad de vida y la movilidad de millones de colombianos.