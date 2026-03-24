MIRA expresa solidaridad y pide claridad tras accidente aéreo en Putumayo

El partido hace un llamado urgente a esclarecer los hechos y garantizar apoyo integral a las víctimas y sus familias.

El Partido Político MIRA manifestó su profundo dolor y solidaridad tras el accidente de una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que se transportaban miembros de la Fuerza Pública.

La colectividad expresó su acompañamiento a las familias de los uniformados afectados, así como a los equipos de atención y rescate que trabajan en la emergencia, destacando su labor y fortaleza en este difícil momento.

Asimismo, el partido hizo un llamado a las autoridades para adelantar una investigación rigurosa y transparente que permita esclarecer las causas del siniestro, determinar posibles fallas y asumir las responsabilidades correspondientes.

MIRA también insistió en la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad aérea y garantizar una atención integral a los heridos y sus familias, reafirmando su compromiso con la protección de la vida, la dignidad y el fortalecimiento institucional del país.

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