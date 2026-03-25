Compromiso firme con la dignidad y protección de la mujer

El Partido Político MIRA rechaza las denuncias de presunto acoso laboral y hace un llamado a fortalecer la prevención, respaldar a las víctimas y promover entornos seguros. Asimismo, invita a los medios de comunicación, como Caracol Televisión, a generar espacios de sensibilización que contribuyan a erradicar toda forma de violencia contra la mujer.

El Partido Político MIRA reiteró su compromiso con la dignidad y protección de la mujer, rechazando recientes denuncias de presunto acoso laboral conocidas a través de medios de comunicación. La colectividad enfatizó que estos casos deben investigarse con rigor y pleno respeto al debido proceso, marcando un punto de inflexión frente a la necesidad de entornos seguros y libres de violencia.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la prevención, respaldar a las víctimas y promover una cultura de respeto y equidad. En este contexto, solicitó a medios como Caracol Televisión generar espacios pedagógicos que contribuyan a la sensibilización y rechazo del acoso, como parte de su responsabilidad social. Colombia debe avanzar hacia una sociedad donde la dignidad de la mujer sea una garantía real.

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