Fotocomparendos en Bogotá pasaron de 676.803 a 302.035 al año y los siniestros viales cayeron 15 %

Tras la señalización reflectiva de las cámaras, propuesta por los concejales Samir Bedoya y Fabián Puentes e instalada por la Secretaría de Movilidad en mayo de 2024, la cifra anual cayó a 302.035 en 2025: una reducción superior al 55 % frente al pico de 2023.

La Secretaría Distrital de Movilidad reportó, además, una reducción del 15 % en los siniestros viales en las zonas de influencia de las cámaras señalizadas.

Entre 2020 y marzo de 2026 se impusieron 2.315.002 fotocomparendos por exceso de velocidad en la capital; el máximo histórico se alcanzó en 2023, con 676.803 registros.

Bogotá D.C., 2 de julio de 2026. Una propuesta de los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Puentes Sierra, de la Bancada del Partido MIRA en abril de 2024, marcó un punto de inflexión en las fotomultas en Bogotá. Tras la instalación de señalización reflectiva en los postes de las cámaras de velocidad, planteada por los cabildantes ante la Secretaría Distrital de Movilidad, los fotocomparendos por exceso de velocidad pasaron de 676.803 en 2023 a 302.035 en 2025, una reducción superior al 55 % en dos años. La propia entidad reportó, además, una disminución del 15 % en los siniestros viales en las zonas de influencia de estos dispositivos.

¡Primero la prevención, que la sanción!



En debate de control politico en el @ConcejoDeBogota sobre las foto multas propusimos con @Fapuentess @PartidoMIRA a la @SectorMovilidad y el @idubogota: pic.twitter.com/QUbseelClR — Samir Bedoya Piraquive (@SamirBedoya) April 19, 2024

El análisis, que abarca el periodo comprendido entre 2020 y marzo de 2026, contabiliza 2.315.002 fotocomparendos impuestos a conductores en la capital. Las cifras muestran un crecimiento acelerado en los primeros años: de 62.658 registros en 2020 se pasó a 599.213 en 2022 y al máximo histórico de 676.803 en 2023. A partir de 2024 la tendencia se revirtió: ese año se impusieron 462.493 comparendos, en 2025 la cifra bajó a 302.035 y, en lo corrido de 2026 con corte a marzo, se contabilizan 66.804.

El impacto de la señalización en las fotomultas en Bogotá

En términos mensuales, el cambio es igualmente notorio: mientras en 2023 se imponían en promedio 56.400 fotocomparendos al mes, en 2024 el promedio descendió a 46.249 y en 2025 cayó a 25.170, menos de la mitad del registrado dos años antes.

Cabe resaltar que la propuesta de la bancada —concebida para que los conductores pudieran identificar las cámaras a tiempo y reducir la velocidad antes de incurrir en la infracción— fue acogida por la Secretaría Distrital de Movilidad, que instaló la señalización entre el 10 y el 25 de mayo de 2024. Posteriormente, la entidad informó de manera oficial una reducción del 15 % en los siniestros viales en las zonas de influencia de estos dispositivos, al comparar el periodo enero-abril de 2024 frente al mismo lapso de 2025.

Para el concejal Fabián Puentes Sierra, los resultados confirman el enfoque de la iniciativa. “Las cámaras cumplen mejor su función cuando ayudan a prevenir y no cuando sorprenden al conductor. La seguridad vial no puede medirse por la cantidad de comparendos que se imponen, sino por las vidas que logramos proteger”, señaló el cabildante, quien agregó que “una política pública exitosa no es la que sanciona más, sino la que evita más accidentes”.

Puntos con más fotomultas en Bogotá

El estudio también identificó los puntos con mayor concentración de infracciones por fotomultas en Bogotá durante el periodo analizado: la cámara de la Avenida Boyacá con Calle 63D, con 102.680 registros; la de la Avenida Ciudad de Cali con Calle 15A, con 99.030; y la de la Avenida Américas con Carrera 78, con 89.553.

Para los conductores bogotanos, la tendencia se traduce en menos sanciones económicas y, sobre todo, en menor riesgo en las vías donde se implementó la señalización. Para la ciudad, constituye evidencia de que un ajuste técnico de bajo costo —hacer visibles los puntos de control— puede tener un impacto medible en la reducción de la siniestralidad, sin necesidad de aumentar el número de sanciones.

Prevención antes que sanción: balance del Partido MIRA

Con base en estos resultados, la Bancada del Partido MIRA solicitó a la Secretaría Distrital de Movilidad mantener la medida, evaluar su extensión a otros puntos de control de la ciudad y continuar reportando de forma periódica los indicadores de siniestralidad asociados a estas zonas, de manera que la ciudadanía pueda verificar los resultados.

“La mejor fotomulta es la que nunca tiene que imponerse porque el conductor redujo la velocidad a tiempo. Desde la Bancada del Partido MIRA seguiremos impulsando medidas que fortalezcan la prevención y hagan de Bogotá una ciudad más segura para todos”, concluyó el concejal Samir Bedoya Piraquive.