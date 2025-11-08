El Partido MIRA rinde homenaje a la Flotilla de Submarinos de Colombia en su aniversario 53

Un reconocimiento al valor, la disciplina y el compromiso de quienes salvaguardan la soberanía marítima del país.



En el aniversario número 53 de la Flotilla de Submarinos de Colombia, el Partido MIRA se une con orgullo a este homenaje a los hombres y mujeres que, con dedicación y valentía, sirven desde las profundidades del mar a la defensa de la nación.

Su labor, silenciosa pero fundamental, refleja el más alto sentido de disciplina, lealtad y compromiso con la soberanía nacional. Desde el Partido MIRA exaltamos su entrega y reafirmamos nuestro reconocimiento a la Armada Nacional, institución que simboliza el honor y la protección de todos los colombianos.