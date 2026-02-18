El pasado lunes 16 de febrero, se realizó en Bogotá, el lanzamiento del libro “Libertad religiosa con valores en Colombia”, una obra del Centro de Pensamiento Luis Eduardo Moreno (CEPLEM) que compila avances y reflexiones en defensa de este derecho fundamental.

El evento reunió a más de 100 líderes religiosos de todas las creencias como: sacerdotes, presbíteros, hermanas católicas, hermanas musulmanas, pastores evengelicos y protestantes, contamos a demás con la presencia de académicos, representantes del Partido MIRA y más de 1000 líderes de todoas las regiones del país, destacando la participación del Hermano Carlos Alberto baena, Pastor general de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional (IDMJI) y el Hermano Jairo Cardozo, Pastor de la IDMJI y Representante electo ante comité nacional de Libertad Religiosa. Con más de 2.800 asistentes el lanzamiento de esta publicación, reafirma el compromiso del Partido MIRA, en la promoción y defensa de la libertad religiosa, de culto y de conciencia en Colombia.