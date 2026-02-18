Empleo Incluyente en Bogotá: MIRA exige resultados reales

Bogotá, D.C., 17 de febrero de 2026. La bancada del Partido Político MIRA realizó un debate de control político en el Concejo. El objetivo fue evaluar la efectividad de la estrategia de Empleo Incluyente en Bogotá. Los cabildantes advirtieron riesgos críticos en la implementación actual de esta política pública.+3

Retos del Empleo Incluyente en Bogotá y la burocracia

El concejal Fabián Puentes Sierra analizó el cumplimiento del Artículo 96 del Plan Distrital de Desarrollo. Esta norma crea un incentivo económico para promover la contratación formal de poblaciones vulnerables. Sin embargo, Puentes alertó sobre un «trámite imposible» que afecta a ciudadanos y MiPyMES.+3

La complejidad de los soportes exigidos podría convertir el beneficio en una barrera de acceso. El concejal solicitó simplificar los trámites administrativos de forma urgente. Según Puentes, el subsidio por sí solo no garantiza una inserción laboral que sea sostenible.+2

Ejecución presupuestal y transparencia

Por su parte, el concejal Samir Bedoya Piraquive presentó cifras técnicas sobre la estrategia de Empleo Incluyente en Bogotá. Bedoya denunció que la alta ejecución presupuestal no coincide con la colocación efectiva de personal. Citó el contrato 628 de 2023, que invirtió más de $1.500 millones para solo 15 beneficiarios.+2

El cabildante alertó sobre un control interno ineficiente y hallazgos fiscales por más de $28 millones. Bedoya solicitó medir el programa mediante tasas de permanencia laboral a largo plazo. La ciudadanía merece transparencia en el uso de los recursos destinados al empleo.+1

Finalmente, la Bancada MIRA propuso una verificación automatizada de permanencia mediante el cruce con la PILA. Esto asegurará que cada peso se traduzca en bienestar para los jóvenes y adultos mayores de la ciudad.