Proyectos Bancada MIRA Bogotá aprobados en el Concejo

El Concejo de Bogotá aprobó por unanimidad dos Proyectos de Acuerdo de la Bancada MIRA. Estas iniciativas, coacheadas por Samir Bedoya y Fabián Puentes, brindan alivios financieros a vivanderos de plazas de mercado y garantizan la educación en casa para estudiantes con condiciones médicas.

Bogotá, D.C., 14 de febrero de 2026. El Concejo de Bogotá aprobó por unanimidad dos Proyectos Bancada MIRA Bogotá. Estas iniciativas cuentan con la coautoría de los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Puentes.

Los proyectos buscan atender a los vivanderos de la ciudad. También apoyan a los estudiantes que deben estudiar desde casa por razones de salud.

Alivios para vivanderos: Proyectos Bancada MIRA Bogotá

El Proyecto de Acuerdo 416 de 2025 define lineamientos para la sostenibilidad de los comerciantes en plazas de mercado. Esta iniciativa permite descontar hasta el 100 % de los intereses. Esto aplica si se paga la deuda total en los primeros seis meses de vigencia.+1

El acuerdo incluye una variable social para evaluar a cada comerciante. Además, ordena al IPES crear incentivos de pago oportuno. Actualmente, Bogotá tiene cerca de 3.999 puestos en 19 plazas distritales. Estas medidas fortalecen la estabilidad económica y la seguridad alimentaria de la capital.

Educación inclusiva en la capital

Por otro lado, el Proyecto de Acuerdo 478 de 2025 protege a los estudiantes con situaciones médicas certificadas. La propuesta exige a la Administración desarrollar modelos pedagógicos flexibles. Así, los jóvenes podrán continuar su proceso escolar desde el hogar sin interrupciones.

La Bancada del Partido MIRA resaltó su compromiso con el bolsillo de los ciudadanos. Estos Proyectos Bancada MIRA Bogotá buscan mejorar las condiciones de vida de las familias. Con estas acciones, la bancada sigue trabajando por las poblaciones que enfrentan mayores dificultades.