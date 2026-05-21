Entre 2024 y 2026, Bogotá registró 19.103 casos de violencia sexual contra menores. Los concejales Samir Bedoya y Fabián Puentes alertan sobre la falta de presupuesto y la inoperancia del Sistema Único de Reporte.

Bogotá D.C., 20 mayo de 2026. Mientras el Distrito reporta miles de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, las principales herramientas aprobadas para prevenir este delito evidencian resultados insuficientes. Esa fue la principal alerta lanzada por los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Puentes Sierra. El pronunciamiento se realizó durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá sobre la implementación del Plan Distrital de Desarrollo en materia de protección de la niñez.

Las alarmantes cifras de violencia sexual infantil en Bogotá

Las cifras presentadas durante la plenaria son contundentes. Entre 2024 y lo que va del año 2026, Bogotá reportó un total de 39.643 casos de violencias contra niños, niñas y adolescentes. De este universo, 19.103 correspondieron específicamente a violencia sexual. Esto equivale al 48,2% del total de las agresiones registradas.

En otras palabras, casi uno de cada dos casos de violencia contra menores de edad en la capital está relacionado con delitos sexuales. Adicionalmente, el panorama muestra una clara disparidad de género. El 73,7% de las víctimas en estos registros corresponden a niñas y adolescentes mujeres.

“Si Bogotá tiene más registros, más alertas y más víctimas, la pregunta es inevitable: ¿dónde está la prevención?”, cuestionó el concejal Samir Bedoya Piraquive.

Fallas de articulación: la falta de trazabilidad entre salud y policía

El análisis interinstitucional reveló que la ciudad registra más de 70 eventos institucionales diarios asociados a presunta violencia sexual contra menores. Este dato se obtuvo al consolidar la información de la administración distrital en educación y salud, junto con los reportes de Medicina Legal y la Policía Nacional.

Sin embargo, uno de los hallazgos más preocupantes de la jornada fue la grave falta de trazabilidad de los datos entre las diferentes entidades estatales.

El reporte de salud: En 2025, la red hospitalaria de la ciudad atendió y reportó 9.072 casos de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia.

En 2025, la red hospitalaria de la ciudad atendió y reportó 9.072 casos de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. El reporte judicial: Durante ese mismo periodo de vigencia, la Policía Nacional registró únicamente 2.186 denuncias formales por este delito.

Esta alarmante brecha significa que cerca de tres de cada cuatro casos atendidos en el sistema de salud no aparecen en los registros de la policía. Al respecto, el concejal Fabián Puentes señaló que hoy varias entidades conocen partes distintas de un mismo caso. Por ello, enfatizó que Bogotá aún debe fortalecer un sistema integral que permita unificar la información y hacer un seguimiento completo a cada víctima.

Herramientas del Plan de Desarrollo que siguen sin operar

Durante la discusión del Plan Distrital de Desarrollo, los concejales del Partido MIRA impulsaron la inclusión de herramientas normativas concretas para enfrentar esta problemática. Entre las principales medidas se destacan:

La estrategia de Cero Tolerancia al Abuso Sexual Infantil.

El diseño e implementación de un Sistema Único de Reporte de presuntos casos.

Una línea específica de política pública y un trazador presupuestal para identificar los recursos destinados a la niñez.

A pesar de contar con una programación presupuestal cercana a los $45.400 millones para el cuatrienio, el debate evidenció serios vacíos de ejecución. Actualmente, no es posible determinar con claridad cuánto dinero se destina de forma exclusiva a la prevención. Tampoco se conoce qué acciones específicas se han financiado ni cuáles son sus resultados verificables en las localidades. A esto se suma que el Sistema Único de Reporte, clave para articular a las secretarías de Salud, Educación e Integración Social con la Policía y Medicina Legal, aún no ha entrado en operación.

Por otra parte, se cuestionó con dureza el manejo de los reportes anónimos sobre presuntas vulneraciones de derechos. Según expuso Fabián Puentes, tras revisar tres casos específicos bajo esta modalidad, dos terminaron archivados o con decisión inhibitoria por falta de soporte probatorio. Solo uno de los casos permaneció en verificación y seguimiento institucional. Ante este escenario, el cabildante planteó una pregunta de fondo sobre cómo garantiza la ciudad la protección efectiva cuando la alerta es anónima pero el riesgo para el menor es real.

Presupuesto insuficiente: ¿cuánto se invierte realmente por cada menor?

“Cada niño o niña que no logramos proteger representa una política pública que llegó tarde, que falló. Bogotá debe pasar del discurso a los resultados”, concluyó el concejal Puentes.

La alerta política también se encuentra respaldada por el análisis financiero. Con la implementación del Trazador Presupuestal para la infancia y la adolescencia, se evaluó la medición financiera correspondiente al año 2025. El estudio arrojó que la inversión directa en prevención para la protección de derechos fue de solo $75.602 millones. Esta cifra representa apenas el 0,2% del presupuesto general ejecutado por el distrito en dicha vigencia.

Si se toma en cuenta que Bogotá tiene cerca de 1,9 millones de niños, niñas y adolescentes, este monto refleja una inversión mínima. La inversión en prevención equivale a tan solo $3.315 pesos mensuales por cada menor de edad. Para la bancada citante, los recursos asignados para evitar la vulneración de derechos siguen siendo insignificantes frente a la magnitud actual del problema.

El reto principal de la administración no consiste únicamente en diseñar programas institucionales. El verdadero desafío radica en verificar si esas acciones protegen con efectividad a los menores en los territorios. No basta con activar rutas de atención ni generar reportes de gestión. La ciudad requiere asegurar atención oportuna, respuestas institucionales efectivas y un seguimiento integral.

Finalmente, los concejales solicitaron formalmente a la Administración Distrital el establecimiento de cronogramas claros e indicadores medibles. Asimismo, exigieron un presupuesto debidamente focalizado, la medición del impacto real de la inversión y una rendición de cuentas semestral. Estas medidas buscan evaluar si las herramientas aprobadas en el Plan de Desarrollo se están traduciendo en una protección real para la niñez bogotana. El problema de fondo parece concentrarse en las debilidades estructurales del sistema de protección y en su falta de capacidad para responder de forma articulada, preventiva y efectiva.