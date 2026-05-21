La bancada MIRA del Concejo de Bogotá entregó reconocimientos en Nota de Estilo a Helados Nápoles —con más de 70 años de tradición— y a Eros Sport & Moda —con 37 años de emprendimiento familiar y cerca de 300 colaboradores—, destacando su aporte al comercio tradicional y al tejido social de la ciudad.

La bancada MIRA del Concejo de Bogotá entregó un reconocimiento al comercio tradicional de Bogotá. Distinguió con Nota de Estilo a Helados Nápoles y Eros Sport & Moda. Son dos emprendimientos familiares con décadas de historia en la ciudad. Al acto asistieron el Senador Carlos Eduardo Guevara y la Representante Irma Luz Herrera Rodríguez.

Helados Nápoles: más de siete décadas de tradición

Helados Nápoles fue fundado en 1955. Es un referente del comercio tradicional de Bogotá y de la memoria social de su comunidad. Desde el año 2000 opera en la capital. Ha contribuido a la generación de empleo y al desarrollo empresarial local. Con más de setenta años de servicio, mantiene su identidad y calidad. Es ejemplo de perseverancia para varias generaciones de bogotanos.

Eros Sport & Moda: 37 años de emprendimiento familiar

Eros Sport & Moda fue fundado en 1988. Se dedica a la venta de ropa y calzado para toda la familia. Nació como una iniciativa familiar orientada al servicio a la comunidad. Ha generado empleo para cerca de 300 colaboradores. En los años noventa se posicionó como referente del sector. Lleva más de tres décadas de historia empresarial en Bogotá.

La bancada MIRA y su compromiso con el comercio tradicional de Bogotá

La Nota de Estilo es un reconocimiento del Concejo de Bogotá. Se otorga a ciudadanos y organizaciones que han aportado al Distrito Capital. El concejal Samir Bedoya Piraquive destacó el valor de estas historias. Son familias que apostaron al trabajo honesto. Lograron convertir sus proyectos en referentes del comercio bogotano. El concejal Fabián Puentes Sierra resaltó que generan empleo e impulsan la economía local. El Senador Guevara afirmó que cada negocio que perdura lleva historias de lucha y disciplina. La Representante Herrera Rodríguez lo calificó como un mensaje de gratitud. Es un reconocimiento a quienes fortalecen el tejido social de la ciudad.