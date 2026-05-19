Partido MIRA se adhiere a la campaña de Paloma Valencia

“La política está incompleta sin la participación de la mujer”. Bajo esta convicción, desde el Partido MIRA anunciamos nuestra adhesión a la campaña presidencial de Paloma Valencia. Creemos en el liderazgo femenino y en la necesidad de seguir construyendo un país con principios, respeto institucional y oportunidades para todos.

A lo largo de nuestra trayectoria hemos impulsado iniciativas en favor de las mujeres, la familia y la equidad. Hoy respaldamos una propuesta que recorre las regiones, escucha a los ciudadanos y trabaja por una Colombia unida, dejando atrás las confrontaciones ideológicas y pensando en un mejor futuro para todos.