La libertad religiosa como pilar de la identidad y la convivencia nacional

La fe y las creencias de un pueblo hacen parte esencial de su identidad y deben ser protegidas como un derecho fundamental.



El Partido Político MIRA sostiene que la fe y las creencias de los pueblos constituyen un elemento esencial de su identidad cultural, social y espiritual, y por tanto deben ser respetadas y garantizadas en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

En una sociedad democrática y plural como la colombiana, resulta fundamental que los funcionarios públicos actúen con responsabilidad y respeto frente a las convicciones religiosas y espirituales de los ciudadanos, evitando cualquier acción o discurso que menoscabe la fe o la libertad de conciencia.

Por esta razón, el Partido MIRA ha propuesto que la libertad religiosa sea elevada a la categoría de política de Estado, como una garantía permanente de convivencia, respeto mutuo y pluralidad. Esta visión busca fortalecer la armonía social, promover el diálogo entre diferentes creencias y asegurar que ninguna persona sea discriminada por sus convicciones religiosas.

El respeto por la libertad religiosa no solo protege un derecho fundamental, sino que contribuye a la construcción de un país más justo, incluyente y respetuoso de la diversidad que caracteriza a la nación colombiana.