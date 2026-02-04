El concejal Samir Bedoya Piraquive (Partido MIRA) analiza el aumento de la tarifa de Transmilenio para 2026. Propone que el incremento se condicione a indicadores públicos de calidad, seguridad y eficiencia para recuperar la confianza del usuario.

Bogotá, 3 de febrero de 2026. Ante el debate sobre el aumento pasaje Transmilenio 2026, el concejal Samir Bedoya Piraquive, del Partido MIRA, reconoció el sustento técnico detrás del incremento de 100 pesos. Sin embargo, destacó la importancia de activar soluciones sociales reales para los bogotanos ante los vacíos en la calidad del servicio.

Sustento técnico del incremento tarifario

El concejal señaló que el aumento pasaje Transmilenio 2026 no es una decisión improvisada. Esta responde a la indexación contractual y al impacto del salario mínimo, factor que influye en más del 50% de los costos de operación del sistema.

Asimismo, resaltó el esfuerzo fiscal que realiza el Distrito mediante el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y programas como «Pasajes Gratis» para mitigar el golpe económico a los ciudadanos.

Indicadores de calidad: Una exigencia para el usuario

El cabildante fue enfático en que el usuario no puede seguir pagando más sin percibir mejoras directas. Bedoya propuso la creación de indicadores públicos que permitan a la ciudadanía medir si el alza se traduce en:

Mejores tiempos de desplazamiento.

Regularidad en las frecuencias de los buses.

Seguridad, especialmente para las mujeres que sufren acoso y violencia en horas pico.

«No podemos pedirle un esfuerzo adicional a los bogotanos sin ofrecerles garantías. El aumento del pasaje debe estar condicionado a resultados que la gente pueda ver y sentir en las estaciones».

El riesgo de la evasión y la sostenibilidad

El cabildante también cuestionó el modelo de evasión, advirtiendo que el incremento en el costo del viaje podría presionar aún más este riesgo estructural. Para Bedoya, la sostenibilidad depende de la legitimidad ante el usuario: “Cuando el ciudadano paga Transmilenio, está depositando confianza. Y la confianza se construye con resultados medibles”.

La verdad sobre los recursos del Gobierno Nacional

Finalmente, hizo un llamado a la honestidad respecto al aumento pasaje Transmilenio 2026 y los recursos nacionales. Citando fuentes oficiales, recordó que el Ministerio de Transporte aclaró que no hay presupuesto para 2026 que permita cumplir con los anuncios previos del Gobierno.

Bedoya instó a una activación real de subsidios y a no llamar a engaños a la ciudadanía con promesas de recursos que no impactarán la tarifa este año.