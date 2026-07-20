Iniciamos un nuevo periodo legislativo con 30 proyectos de ley para el bienestar de los colombianos

En el Partido MIRA comenzamos este nuevo periodo en el Congreso con una agenda legislativa que responde a las necesidades de los colombianos, mediante 30 proyectos de ley enfocados en brindar soluciones reales para las familias, los trabajadores, el campo y la Fuerza Pública.

En el Partido MIRA iniciamos un nuevo periodo legislativo reafirmando nuestro compromiso de trabajar por soluciones que mejoren la calidad de vida de los colombianos. Por eso radicamos un bloque de 30 proyectos de ley que impulsan una movilidad más segura, con propuestas como el pago del SOAT por cuotas, tiquetes aéreos sociales y descuentos en licencias para conductores sin multas. También promovemos una salud más eficiente mediante la historia clínica única y un mejor control de los recursos del sistema. Fortalecemos a las familias y la educación con iniciativas que reconocen el papel de los padres y fomentan la educación financiera. Además, apoyamos el desarrollo del campo, brindamos alivios ante desastres climáticos y promovemos mejores condiciones para nuestra Fuerza Pública. Seguimos trabajando con independencia, principios y compromiso con Dios y con todos los colombianos.