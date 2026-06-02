La bancada del Partido MIRA condecoró a la Fundación Encausa con la Nota de Estilo en el Concejo de Bogotá, reconociendo más de 18 años de labor comunitaria y apoyo a emprendedores.

La bancada del Partido MIRA en el Concejo de Bogotá entregó este martes la Nota de Estilo a la Fundación Encausa por el Desarrollo Humano. El acto solemne tuvo lugar en el Salón de los Comuneros de la corporación.

Dicho reconocimiento fue aprobado mediante la Proposición 826 del 18 de junio de 2025. Los concejales Fabián Andrés Puentes Sierra y Samir Bedoya Piraquive lideraron la postulación de esta entidad sin ánimo de lucro, constituida en 2008. Durante más de 18 años, la organización ha llevado acompañamiento y oportunidades reales a las comunidades más vulnerables de la capital.

Bogotá D.C., 2 de junio de 2026. La ceremonia contó además con el respaldo del senador Carlos Eduardo Guevara y la representante a la Cámara Irma Luz Herrera.

Líneas estratégicas con impacto social en las comunidades

A través de programas enfocados, la Fundación ha apoyado a miles de familias bogotanas. Sus líneas estratégicas se denominan “Encausa tu planeta”, “Encausa tu cultura”, “Encausemos la equidad social” y “Encausa tu futuro”.

Estas iniciativas han permitido la entrega constante de alimentos, calzado, medicamentos y artículos de primera necesidad. Los principales beneficiados incluyen a personas mayores, mujeres cabeza de hogar, niños, jóvenes y personas con discapacidad.

Balance de gestión: Miles de ayudas humanitarias y apoyo al emprendimiento

Durante la ceremonia, el senador Carlos Eduardo Guevara resaltó el impulso de la Fundación al emprendimiento. El congresista definió esta labor como una herramienta clave de transformación social y generación de ingresos.

Asimismo, Guevara recordó el balance consolidado de su gestión. La entidad registra 54.364 ayudas humanitarias entregadas entre los años 2013 y 2026. Sumado a esto, reporta más de 500 emprendedores beneficiados y 30 ferias comerciales realizadas, tres de ellas en el propio Congreso de la República.

A su turno, la representante a la Cámara Irma Luz Herrera reconoció el liderazgo de la directora de la entidad, María del Pilar Naranjo. Herrera destacó su sensibilidad social y compromiso permanente con quienes más lo necesitan. Por ello, invitó a más ciudadanos e instituciones a sumarse a esta gran misión de transformar vidas en el territorio.

Visiones de los concejales autores sobre el desarrollo humano

El concejal Fabián Andrés Puentes Sierra destacó que la organización ha ido más allá del asistencialismo tradicional. “No se ha limitado a atender necesidades inmediatas; ha sembrado capacidades”, afirmó el cabildante. El coautor de la iniciativa añadió que la dignidad humana se protege con acciones sostenidas y solidarias, catalogando el homenaje como la exaltación de un legado.

Por su parte, el concejal Samir Bedoya Piraquive defendió el servicio social como un motor colectivo. “Transformar una vida impacta a una familia; fortalecer una familia impacta a una comunidad”, argumentó. Bedoya recordó que el verdadero desarrollo humano no se reduce al crecimiento económico, sino que implica incluir, educar y orientar.

Agradecimiento de las directivas y proyección hacia el futuro

Al recibir la condecoración, la directora María del Pilar Naranjo Téllez expresó su gratitud a Dios y a los miembros del Partido MIRA. La líder gremial destacó que la colectividad se distingue por sus principios, ética y transparencia.

Naranjo dedicó el homenaje a los voluntarios de la organización, calificándolos como los verdaderos tesoros de la fundación. Recordó que, durante la emergencia de la pandemia, lograron respaldar a más de 7.500 familias. Finalmente, compartió su meta de expandir el proyecto “Encausa tu futuro” para capacitar a más niños, jóvenes y adultos mayores en condición de discapacidad.

La bancada del Partido MIRA reiteró su compromiso constante con la generación de oportunidades productivas. Con la entrega de esta Nota de Estilo, la corporación honra la coherencia institucional e invita a seguir construyendo una Bogotá más solidaria y con progreso para todos.