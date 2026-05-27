Partido MIRA rechaza objeciones de la alcaldía que golpean a vivanderos y desprotegen a la niñez bogotana

BOGOTÁ, 27 de mayo de 2026 – La Bancada del Partido Político MIRA en el Concejo de Bogotá manifestó su rechazo ante las objeciones presentadas por la administración distrital a dos importantes proyectos de acuerdo de su autoría, los cuales están orientados a proteger a los sectores más vulnerables de la ciudad.

El concejal Samir Bedoya Piraquive, denunció una preocupante falta de sintonía del Gobierno Distrital con las necesidades populares y la seguridad de los menores de edad, advirtiendo que estas determinaciones tendrán un alto costo político para el ejecutivo.

Plazas de mercado: Limbo jurídico y persecución a la economía popular

En lo referente al Proyecto de Acuerdo No. 416 de 2025, diseñado para dar sostenibilidad y saneamiento a las deudas acumuladas de los comerciantes y vivanderos de las plazas de mercado, la Bancada de MIRA respaldó el rechazo de las objeciones, por parte de los cabildantes. No obstante, el concejal Samir Bedoya Piraquive expresó que le queda un sabor agridulce, puesto que la solución inmediata para este sector se trasladará ahora a una disputa netamente legal. “En la práctica, mientras el proceso se dilata en los tribunales, las entidades distritales continuarán persiguiendo y embargando el poco patrimonio de estas familias que viven de la economía popular” aseguró el concejal.

“Me aterra el clasismo de esta administración, que para aprobar, por ejemplo, incentivos tributarios para poderosos se preocupan por sacarlo adelante, pero para voltear a mirar a los pobres de esta ciudad los miran con desdén y con argumentos jurídicos para no sacar adelante este tipo de iniciativas”, criticó el concejal y cuestionó: “¿Y qué va a pasar en la práctica, Presidente? Que el IPES va a seguir persiguiendo a vivanderos que tienen deudas, embargándoles lo poco que tienen, y mientras tanto las plazas de mercado seguirán deteriorándose”.

Protección a la niñez: Rechazo a la Inteligencia Artificial contra el abuso infantil

El Proyecto de Acuerdo No. 461 de 2025, iniciativa que propone la analítica de datos mediante Inteligencia Artificial (IA) como herramienta tecnológica para prevenir el abuso y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Tras una revisión en una comisión ad hoc, la Bancada concluyó que las objeciones del Distrito carecen de sustento legal. En este sentido, el concejal Bedoya precisó que el proyecto de ninguna manera invade las competencias del ejecutivo ni asigna funciones de investigación penal al Concejo, sino que se limita a establecer lineamientos generales de política pública para la prevención de delitos.

El concejal de MIRA calificó de lamentable el hecho de que la administración le dé la espalda a los niños de Bogotá bajo pretextos legales, en especial dentro de una ciudad donde se reportan en promedio 20 casos diarios de abuso sexual infantil y donde el pasado mes de abril registró las cifras más altas de explotación sexual comercial de menores de los últimos dos años. Bedoya enfatizó que “no se puede responder a esta tragedia con desdén o trabas jurídicas”, señalando además que las objeciones de la alcaldía demuestran una absoluta “falta de empatía y de sentido de la realidad” frente a flagelos sociales que causan daños irreparables en la infancia de la capital.

Convocatoria y responsabilidad política

Ante este panorama, la Bancada del Partido MIRA hizo un llamado enfático a todas las bancadas del Concejo, para unirse de manera unánime en el rechazo a estas objeciones distritales. Aunque el curso de ambos proyectos de ley deba resolverse ahora ante las instancias judiciales del Tribunal Administrativo, el concejal Samir Bedoya Piraquive concluyó que la actual administración distrital tendrá que responder políticamente ante la ciudadanía por el daño y el retroceso que le está imponiendo a la ciudad al objetar herramientas esenciales para el bienestar social y la seguridad de los niños.