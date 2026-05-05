Partido MIRA hace historia en Norte de Santander con nueva concejal en Los Patios

Consuelo Ramírez tomó posesión como la primera concejal del Partido MIRA en Norte de Santander, marcando un hecho histórico para MIRA en este departamento.

Este importante paso fortalece el trabajo que el Partido viene desarrollando en la región, basado en principios de honestidad, servicio y compromiso con la comunidad.

El acto contó con la presencia del senador y presidente del Partido MIRA, Manuel Virgüez Piraquive, quien acompañó este significativo logro y destacó la importancia de seguir abriendo espacios de participación y liderazgo con valores para los ciudadanos de Norte de Santander.