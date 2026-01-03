Si no te haz inscrito o quieres cambiar tu puesto de votación acércate a las registradurías auxiliares, kioskos o puestos en centros comerciales, universidades y puntos móviles de la Registraduría más cercanas de 8 a.m. a 5 p.m.
https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/puntos_de_inscripcion.pdf
⏰ ¡SÓLO QUEDAN 5️⃣ DÍAS PARA INSCRIBIR TU CÉDULA! 💳
