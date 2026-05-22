Rechazamos la violencia política y defendemos la democracia

Desde el Partido MIRA alzamos nuestra voz para rechazar los actos vandálicos contra nuestra sede en Bogotá. Creemos en una democracia donde las diferencias se resuelven con respeto, debate y participación, nunca mediante el odio, la intimidación o la violencia.
Hoy rechazamos categóricamente los ataques y mensajes ofensivos realizados contra nuestra sede en Bogotá. Estos hechos no solo afectan a nuestra organización, también representan una amenaza para la convivencia, el respeto por la diferencia y la democracia.
Defendemos que las diferencias ideológicas se tramiten mediante el diálogo, las ideas y las urnas, jamás con agresiones o estigmatización. Por eso hacemos un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad y proteger la participación política libre y pacífica. Colombia necesita más respeto, más garantías y menos