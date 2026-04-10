Catastro Multipropósito: ¿Un dulce envenenado para el presupuesto de las regiones?

hacemos un llamado a una pausa responsable, solicitamos suspender la actualización catastral de 2026 mientras se corrige su implementación, para evitar impactos desproporcionados en el impuesto predial y garantizar un proceso justo para los ciudadanos.

Desde el Partido Político MIRA solicitamos al Gobierno Nacional suspender temporalmente la entrada en vigencia de las actualizaciones del catastro multipropósito previstas para 2026, con el fin de revisar y corregir su implementación. Esta petición no se opone a la modernización del país, sino que busca asegurar que se realice con criterios técnicos, transparencia y equidad.

Hoy evidenciamos que el proceso está generando incertidumbre en los territorios, incrementos desmedidos en el impuesto predial y falta de claridad para los ciudadanos sobre cómo se definieron los nuevos avalúos y cómo pueden ejercer sus derechos. Asimismo, muchos municipios, especialmente los más pequeños, no cuentan con el acompañamiento técnico necesario.

Hacemos un llamado a fortalecer el apoyo institucional y a que las administraciones locales adopten medidas para proteger a los contribuyentes, incluso aplazando cobros cuando existan inconsistencias.