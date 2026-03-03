Partido MIRA denuncia irregularidades en votaciones de colombianos en el exterior

Denuncias en el exterior alertan riesgos para la transparencia y el voto libre de más de 1,2 millones de colombianos.

El Partido MIRA advirtió sobre irregularidades en las votaciones de colombianos en el exterior durante las elecciones al Congreso.

Se reportaron fallas que afectan la privacidad del voto, preguntas indebidas por parte de jurados, uso de lapiceros no adecuados y designación irregular de jurados, excluyendo ciudadanos inscritos.

El partido señaló que estas prácticas vulneran el voto libre y secreto, por lo que hizo un llamado urgente a la Cancillería para tomar correctivos inmediatos y garantizar transparencia en todos los consulados.

Asimismo, reiteró su compromiso con la vigilancia electoral para asegurar condiciones justas y confiables para los colombianos en el exterior.