La intervención de Supersalud a la Subred Centro Oriente deja una deuda de más de 170.000 millones, después de un año. 

Bogotá, D.C., 26 de agosto de 2025 – El concejal Bedoya, del Partido MIRA, denunció que la Subred Centro Oriente fue devuelta por el Gobierno Nacional con una deuda superior a los 170.000 millones de pesos, heredada tras 15 meses de intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. De esta deuda, más de 80.000 millones corresponden a obligaciones vencidas con proveedores, trabajadores de la salud y sentencias judiciales, muchas con más de un año de mora. El concejal exigió al distrito un plan claro de pagos y total transparencia en la gestión de los recursos.
“No se trata solo de cifras; también son recursos esenciales para garantizar la atención en salud, el pago al talento humano y la estabilidad de los hospitales en el oriente de Bogotá. Las deudas con proveedores, heredadas de la intervención, afectan directamente la calidad del servicio, la oportuna asignación de citas y la prestación de servicios de urgencias”, señaló el concejal Bedoya. Además, destacó que estas afectaciones impactan a todos los usuarios de la Subred, tanto del régimen subsidiado como del contributivo, ya que los hospitales y centros de salud operan como IPS atendiendo a ambos regímenes.
La Subred Centro Oriente, que presta servicios a más de un millón de usuarios en las localidades de Antonio Nariño, La Candelaria, Los Mártires, Santa Fe, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, cuenta con cinco hospitales y 15 centros de salud, siendo un pilar fundamental para la salud pública de la capital.
En este contexto, el concejal Bedoya exigió:
- Un plan robusto de recuperación financiera.
- La publicación inmediata y detallada de los resultados de la auditoría forense solicitada para conocer el estado actual de la Subred.
- Acuerdos con proveedores para saldar las deudas vencidas.
- Garantías para la estabilidad laboral del talento humano de la Subred.
- Transparencia total en la gestión de los recursos y en la implementación de estrategias de choque a corto plazo discutidas en la Junta Directiva.
El concejal Bedoya fue enfático al afirmar: “Los bogotanos no pueden seguir pagando el precio de la negligencia y la falta de planeación del Gobierno Nacional”. Para garantizar medidas efectivas, anunció que, citará a un debate de control político para asegurar que los trabajadores de la salud reciban sus pagos, la salud de los bogotanos no se vea comprometida y la Subred Centro Oriente se recupere.