Alerta por vencimiento al acuerdo marco de la nube pública.

Advertimos la gravedad de haber dejado vencer el Acuerdo de Nube Pública que soporta las bases de datos, servicios, almacenamiento y ciberseguridad de más de 195 entidades y organismos del estado (Ministerios, Superintendecias, Alcaldías, Rama Judicial, Registraduría Nacional,otros).

Lo que está en juego es la información y seguridad digital de millones de colombianos contenida en historias clínicas, expedientes judiciales, sistemas financieros, sistemas de identificación personal, trámites digitales y plataformas de ciudadanas.

Sumado a la Directiva Presidencial 06 de 2025, que sugiere tramitar estos servicios por medio de en un único operador, Internexa, sin claridad sobre su capacidad real tecnológica y experiencia, lo cual genera serias dudas sobre la objetividad, transparencia y cambio de reglas en sector.

No podemos permitir flexibilizar los estándares de ciberseguridad, ni de protección de datos en un servicio tan crítico para la Nación.

Por eso haremos un debate de control político en la Comisión Sexta de Senado.