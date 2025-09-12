El Partido MIRA pide al Gobierno reglamentar de inmediato la #Ley2470 de Micronegocios

La #Ley2470 de Micronegocios beneficia a +5.3M de pequeños negocios en Colombia. ¡Avanzar en alivios, crédito justo, capacitación y tarifas diferenciales es urgente para tenderos, panaderías y miles de familias!

Bogotá D.C. 11 de septiembre de 2025.



El Partido Político MIRA realizó en el Congreso de la República una audiencia pública sobre la Ley 2470 de 2025, con la participación de diferentes entidades del Gobierno Nacional, organizaciones de la sociedad civil, cámaras de comercio, agremiaciones de comerciantes y la presencia de cientos de pequeños comerciantes y micronegocios de todo el país. Durante el evento, los asistentes coincidieron en la necesidad urgente de que el Gobierno Nacional adelante, de manera inmediata, la reglamentación y formulación de la política pública nacional de micronegocios.

La Ley 2470, de autoría del Partido MIRA, constituye un hito en la historia legislativa del país, al reconocer y fortalecer a más de 5,3 millones de micronegocios, tiendas, panaderías, talleres, peluquerías, pequeños comercios que hacen parte fundamental de la economía nacional.

En la audiencia, representantes de los micronegocios reiteraron las principales prioridades que debe recoger la reglamentación:

Simplificación real de la formalización, con trámites ágiles y de bajo costo. • Alivios en la carga tributaria inicial.

Acciones especiales para los micronegocios de adultos mayores y de zonas rurales.

Tarifas diferenciadas en servicios públicos.

Acceso a crédito justo y capital semilla para pequeños negocios.

Programas de capacitación práctica y digital, con acompañamiento posterior.

Impulso a la asociatividad y acceso a compras públicas y ferias locales.



El Partido MIRA insistirá en la reglamentación para la eliminación del cobro de contribuciones, tasas y sobretasas en servicios públicos a los micronegocios no residenciales.

El Partido Político MIRA reitera su compromiso con los micronegocios de Colombia y continuará con audiencias regionales a lo largo del país y acompañará el proceso hasta lograr que esta política pública se traduzca en mejores condiciones, más oportunidades y mayor bienestar para millones de familias colombianas.