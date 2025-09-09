25 años de una promesa cumplida,hacer política con valores

El Partido MIRA celebra su primer cuarto de siglo, dejando una huella indeleble en muchos colombianos, quienes reconocen, desde distintas esferas, un trabajo abnegado y juicioso que distingue a sus representantes en todos los niveles.

El Partido MIRA nació en el año 2000 bajo una premisa: enarbolar las banderas de la honestidad en la política; participar en los distintos escenarios demostrando que es posible hacer gestión pública transparente y con base en sus valores cristianos.

Es así que hoy, después de 25 años, el Partido MIRA celebra su primer cuarto de siglo, dejando una huella indeleble en muchos colombianos, quienes reconocen, desde distintas esferas, un trabajo abnegado y juicioso que distingue a sus representantes en todos los niveles: consejeros de juventud, ediles, concejales, diputados, senadores y representantes a la Cámara.



Desde estos escaños ha sido posible inspirar aspectos esenciales como el trabajo en equipo y el diálogo constructivo, sin importar las diferencias o colores políticos; siempre con el fin de darle a los colombianos un mejor país. Gracias a ello, MIRA ha podido darle más de 85 leyes a Colombia; entre ellas, temas fundamentales como la Ley Antidiscriminación, la Ley Empanada, la Ley de Equidad Salarial entre hombres y mujeres, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la Política Integral Migratoria, la Ley de Participación Política de la Mujer, la Política Nacional de Libertad Religiosa y la Ley de Micronegocios.



Todas estas iniciativas han estado encaminadas a hacer respetar los derechos y a mejorar las oportunidades para todos, y gracias a ellas miles de ciudadanos han podido acceder a beneficios puntuales como la obtención de la libreta militar, el reconocimiento de las víctimas en el exterior.



Es por ello que MIRA está de celebración, y comparte con el país esta conmemoración con un mensaje a todos los líderes y simpatizantes a nivel nacional, pero también una invitación a todos los colombianos a apoyar las causas miraístas: Sitio web: partidomira.com – Redes sociales: @partidomira



Desde MIRA hemos cumplido 25 años de política con honestidad y valores, y vamos por más. Estas son hasta ahora las bases de una renovación de la política. Ya se están formando nuevas generaciones que creen en el miraísmo y respaldan nuestra forma de trabajo. Asimismo, los colombianos han visto en MIRA más allá que promesas de campaña; hoy reconocen los beneficios y resultados que se han logrado para que Colombia sea un país de oportunidades y, sobre todo, un lugar donde se respeten las libertades.



Es por eso que agradecemos a todos los que nos han apoyado en estos 25 años, a esos líderes de base con quienes hemos caminado cada calle y cada barrio; es por ustedes que el Partido MIRA es conocido en todo el país y en el exterior. Los invitamos a seguir adelante, trabajando, socializando y ganando amigos para esta bella causa.



A todos los colombianos, también queremos agradecer la confianza que han depositado en nosotros; y de nuestra parte reiteramos nuestra misión: continuar participando en política hasta que Dios disponga, para hacer de Colombia un mejor lugar para nosotros, y sobre todo para las futuras generaciones. Gracias a Dios y gracias a MIRA por 25 años de trabajo y resultados para la gente.