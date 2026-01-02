Todo lo que necesitas saber sobre la Inscripción de cédulas

Guía práctica sobre quiénes deben inscribir su cédula, fechas clave, lugares y requisitos para votar en las elecciones de Congreso y Presidencia 2026 en Colombia y el exterior.

Aquellos ciudadanos colombianos, residentes en Colombia o en el exterior, que hayan cambiado su lugar de residencia y deseen participar en las elecciones de Congreso de la República y presidenciales 2026.

El periodo de inscripción para cambiar el puesto de votación está habilitado hasta el 8 de enero de 2026.

Para saber tu lugar actual de votación, lo puedes consultar en el siguiente link: https://consultacenso.registraduria.gov.co/consultar/

Para realizar el trámite de inscripción, los ciudadanos deberán presentar la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la cédula digital en cualquiera de sus versiones (física o digital).


Los ciudadanos podrán validar su inscripción en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
A partir del 8 de febrero de 2026
Haz clic acá: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/

Sí, siempre y cuando, la cédula de ciudadanía haya sido expedida 4 meses antes de la respectiva elección, es decir, para las elecciones de Congreso de la República hasta el 8 de noviembre de 2025.

