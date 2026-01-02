Todo lo que necesitas saber sobre la Inscripción de cédulas

Guía práctica sobre quiénes deben inscribir su cédula, fechas clave, lugares y requisitos para votar en las elecciones de Congreso y Presidencia 2026 en Colombia y el exterior.
Aquellos ciudadanos colombianos, residentes en Colombia o en el exterior, que hayan cambiado su lugar de residencia y deseen participar en las elecciones de Congreso de la República y presidenciales 2026.
El periodo de inscripción para cambiar el puesto de votación está habilitado hasta el 8 de enero de 2026.
- 1. En todas las Registradurías del país, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p.m. Para ubicar la Registraduría más cercana a tu lugar de residencia, ve al siguiente link: https://wapp.registraduria.gov.co/GTH/directorio/index.html
- 2. En los puntos de inscripción que puedes consultar en el siguiente link: https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/relacion_puestos_de_votacion.pdf
- 3. En los consulados para los Colombianos que residan en el exterior y de manera virtual en el siguiente link: https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co
Para saber tu lugar actual de votación, lo puedes consultar en el siguiente link: https://consultacenso.registraduria.gov.co/consultar/
Para realizar el trámite de inscripción, los ciudadanos deberán presentar la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la cédula digital en cualquiera de sus versiones (física o digital).
Los ciudadanos podrán validar su inscripción en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
A partir del 8 de febrero de 2026
Haz clic acá: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/
Sí, siempre y cuando, la cédula de ciudadanía haya sido expedida 4 meses antes de la respectiva elección, es decir, para las elecciones de Congreso de la República hasta el 8 de noviembre de 2025.