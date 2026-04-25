TOMA EL CONTROL POR LA NIÑEZ

En el marco del Día del Niño, el Partido MIRA hace un llamado firme a las familias colombianas a asumir un rol activo en la protección de nuestros niños en los entornos digitales.

Hoy más que nunca, es clave fortalecer el acompañamiento en casa y promover el uso responsable de las redes sociales, activando los controles parentales en dispositivos y aplicaciones.

Familias: el cuidado y la formación digital de nuestros niños comienza con ustedes. ¡Actuemos juntos por su bienestar!

Conoce cómo hacerlo:

iOS 👉 https://www.apple.com/co/family-sharing/

Android 👉 https://families.google/intl/es_ALL/familylink/

¡Proteger a la niñez es una responsabilidad de todos!