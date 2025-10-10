Sáchica, la ciudad Jurásica de Boyacá

La Ley 2459 de 2025, o ‘Ley del Pliosaurio’, un logro del Partido MIRA para el desarrollo científico y regional

En el municipio de Sáchica celebramos con orgullo la socialización de la Ley 2459 de 2025, conocida como la Ley del Pliosaurio, una iniciativa que impulsamos desde el Partido MIRA y que hoy se convierte en un hito para Boyacá y para Colombia.

Esta ley, de nuestra autoría, nació con el propósito de proteger y aprovechar de manera sostenible el hallazgo del pliosaurio de Sáchica (Sachicasaurus Vitae), el más más grande del mundo, descubierto en la vereda Arrayán de Sáchica. Además, impulsa la creación del Museo Integral de Geología, Paleontología y Arqueología de Sáchica, fortaleciendo el turismo científico, la educación y la investigación.

Para nosotros en el Partido MIRA, esta norma representa un avance concreto en la protección del patrimonio natural y en la generación de nuevas oportunidades de desarrollo. Continuaremos promoviendo leyes que transformen el conocimiento en bienestar y progreso para las comunidades del país.

🇨🇴 Los colombianos debemos sentirnos orgullosos de Sáchica, un lugar que guarda un tesoro invaluable para la ciencia y la historia de nuestro país.



Visitamos el fósil del Sachicasaurus, una joya científica descubierta en tierras boyacenses.



Gracias a la Ley 2459 de 2025,… pic.twitter.com/GPtqh6RVZR — Partido MIRA (@PartidoMIRA) October 10, 2025