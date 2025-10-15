Histórico: Pastor Jairo Cardozo elegido en el Comité Nacional de Libertad Religiosa

Su elección al Comité Nacional representa un reconocimiento a su trayectoria y un paso de renovación dentro de la organización.

El pastor Jairo Cardozo, de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, fue elegido como nuevo representante en el Comité Nacional, un acontecimiento que marca un momento histórico para la congregación. Su designación refleja la confianza y el reconocimiento a su liderazgo espiritual, construido a lo largo de años de servicio comprometido con la comunidad.

Este nombramiento fortalece la estructura organizativa de la iglesia y abre espacio a nuevos liderazgos que buscan responder a los desafíos actuales de la fe y la sociedad. Para muchos creyentes, la elección del pastor Cardozo representa una oportunidad de renovación, cercanía y fortalecimiento institucional, reafirmando el papel de la iglesia como un referente de unidad y crecimiento espiritual.