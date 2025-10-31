¡Prepárate para votar en las elecciones del Congreso 2026!

Asegura tu derecho al voto: revisa tu puesto y realiza la inscripción gratuita de tu cédula.

El próximo 8 de marzo de 2026 se realizarán las elecciones al Congreso de la República. Para participar, asegúrate de tener inscrita tu cédula en el puesto de votación más cercano a tu casa o lugar de trabajo.

Artículo SEO (120 palabras):

Las elecciones del Congreso de la República 2026 se realizarán el 8 de marzo, y tu participación es fundamental para fortalecer la democracia en Colombia. Si aún no lo has hecho, realiza la inscripción de tu cédula en el puesto de votación más cercano a tu casa o trabajo. Podrás hacerlo del 6 al 9 y del 27 al 30 de noviembre de 2025, directamente en el puesto que elijas.



Debes inscribirte si cambiaste de residencia, nunca has votado o no participaste en las elecciones de 2023. Consulta tu lugar de votación actual en www.registraduria.gov.co.

Recuerda: la inscripción es gratuita y se realiza únicamente con tu cédula original, ya sea amarilla con hologramas o digital.



¡Tu voz cuenta con el Partido MIRA!