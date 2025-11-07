El Partido MIRA celebra el retiro de la retención a los pagos digitales

Gracias a la gestión de MIRA, el Gobierno desistió de aplicar la retención del 1.5 % a las transacciones digitales, beneficiando a miles de micronegocios y promoviendo la inclusión financiera.

Una medida que habría golpeado el bolsillo de los colombianos y afectado a muchos emprendedores y pequeños negocios.

Desde el primer momento, el Partido MIRA advirtió al Ministerio de Hacienda sobre los efectos negativos de esta iniciativa, defendiendo el bolsillo de los colombianos y el desarrollo de los emprendedores.



Además, destaca la reducción a cero de la retención en la fuente para pagos con tarjetas débito y crédito, lo que incentiva la bancarización y fortalece la economía popular.

Con esta decisión, ganan los emprendedores, los consumidores y todos quienes creen en una economía más equitativa e innovadora.

El Partido MIRA reafirma su compromiso con políticas que impulsen la inclusión y el bienestar económico de todos los colombianos.