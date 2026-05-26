La bancada del Partido MIRA en el Concejo de Bogotá denunció más de 20 irregularidades sanitarias y operativas en el servicio de alimentación de las Casas Refugio para mujeres víctimas de violencia, operadas bajo el Contrato 994 de 2025.

La bancada del Partido MIRA del Concejo de Bogotá denunció más de 20 irregularidades sanitarias y operativas encontradas en los espacios diseñados para proteger a las mujeres que huyen de la violencia. Los hallazgos, documentados en informes de supervisión del Contrato 994 de 2025 de la Secretaría Distrital de la Mujer, evidencian que las fallas fueron reportadas repetidamente y que las acciones correctivas nunca llegaron.

BOGOTÁ, 26 mayo de 2026. — Una mujer que escapa de la violencia en su hogar no debería encontrar, en el refugio al que llega, alimentos vencidos en la despensa, rastros de sangre en las cámaras de frío o informes sanitarios firmados pero ignorados. Sin embargo, eso es exactamente lo que documentan los registros de supervisión del servicio de alimentación de las Casas Refugio de Bogotá, operadas bajo el Contrato 994 de 2025 de la Secretaría Distrital de la Mujer.

La bancada MIRA, integrada por los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Andrés Puentes Sierra, denunció más de veinte irregularidades técnicas. Estas fallas van desde la manipulación inadecuada de alimentos hasta la ausencia sistemática de controles de temperatura y la vigencia vencida de los conceptos sanitarios de los proveedores.

No se trata de una falla aislada. Los informes de supervisión consultados por la bancada registran requerimientos de subsanación reiterados frente a novedades que, en múltiples periodos de ejecución contractual, nunca fueron corregidas. En algunos de esos periodos, el servicio fue calificado formalmente como “cumple con observaciones”. Esta fórmula administrativa significa que las mujeres atendidas vivieron semanas —posiblemente meses— expuestas a condiciones que el propio operador reconoció como deficientes sin remediarlas.

Lo que encontraron los supervisores en las Casas Refugio

Entre los hallazgos documentados se evidenció la presencia de alimentos vencidos, entre ellos arepas, almacenados en el área de suministros. También se encontraron proteínas conservadas en bolsas con roturas y manchas de sangre en zonas de refrigeración. Asimismo, se detectaron alimentos mantenidos en frío por periodos superiores a un mes sin trazabilidad. Incluso las porciones de los alimentos servidos —que el operador está obligado a conservar en caso de una intoxicación— aparecían incompletas en los registros.

A esto se suman espacios en blanco en los controles de temperatura. También se registraron faltantes de insumos contemplados en el ciclo de menús aprobado, rotulación deficiente o ausente en productos, y conceptos higiénico-sanitarios vencidos de los proveedores que continuaron abasteciendo el servicio.

“¿Cómo es posible que una mujer que huye de la violencia llegue a un refugio del Distrito y encuentre comida vencida o sangre en los refrigeradores? La dignidad y la salud también se protegen desde el cuidado diario”.

El Partido MIRA lleva tiempo advirtiendo el riesgo de violencia en que se encuentran las mujeres bogotanas. El concejal Samir Bedoya fue enfático en que lo encontrado “noticia no es un descuido menor: es el síntoma de una supervisión que no funciona y de un operador que no rinde cuentas”.

La pregunta que la Secretaría de la Mujer no ha respondido

Por su parte, el concejal Fabián Andrés Puentes Sierra destacó que la denuncia es un llamado urgente a garantizar que las Casas Refugio de Bogotá sean espacios reales de protección integral.

“Es necesario tener claridad sobre las medidas correctivas implementadas, el tiempo durante el cual persistieron las fallas y las garantías actuales de seguridad alimentaria para las mujeres atendidas”.

El cabildante cuestionó además la ausencia de mecanismos efectivos de seguimiento: ¿quién verifica que las correcciones exigidas por los supervisores efectivamente se cumplan? ¿Se ha adelantado algún trámite sancionatorio contractual contra este proveedor?

Ante esta grave situación, la bancada del Partido MIRA solicitará formalmente a la Secretaría Distrital de la Mujer que informe de manera detallada sobre los siguientes puntos:

Cuáles fueron las medidas correctivas adoptadas frente a cada hallazgo identificado.

Si las observaciones consignadas en los informes de supervisión fueron efectivamente subsanadas y en qué plazo.

Durante cuánto tiempo persistieron las condiciones inadecuadas.

Qué controles adicionales se implementaron en los centros.

Cómo se está ejerciendo actualmente la supervisión al operador.

Cuáles son las garantías vigentes de calidad y seguridad alimentaria para las mujeres que residen en las Casas Refugio.

“La protección de las mujeres no puede medirse únicamente por contratos firmados o pagos realizados. Debe medirse por la calidad real y humana de la atención que reciben”, concluyó la bancada del Partido Político MIRA.