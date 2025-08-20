Partido MIRA llega a Vicepresidencia de Comisión Segunda del Senado que trata defensa nacional y política exterior

El presidente y senador del partido MIRA, Manuel Antonio Virgüez Piraquive es elegido como vicepresidente de la comisión segunda del Senado de la República para el último año de legislatura 2025/2026.

La Comisión Segunda del Senado se encarga de asuntos de vital importancia como la política internacional, la defensa nacional y las fuerzas públicas, los tratados públicos, la carrera diplomática y consular, el comercio exterior y la integración económica, entre otros. El Vicepresidente, entre sus funciones, sustituye al Presidente en caso de ausencia o vacancia, y desempeña otras funciones asignadas por la Mesa Directiva.

El Senador Virgüez asume este cargo con el compromiso de aportar su experiencia y visión para impulsar iniciativas que beneficien a todos los colombianos. Su liderazgo será fundamental para abordar los desafíos que enfrenta el país en materia de relaciones internacionales, seguridad y defensa.