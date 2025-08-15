Partido MIRA exige exámenes psicológicos rigurosos a profesores y mayor vigilancia para prevenir el abuso sexual en colegios de Bogotá

Entre enero y junio de 2025, el Sistema de Alertas de la Secretaría Distrital de

Educación reportó 6.407 casos de presunta violencia sexual contra niños, niñas y

adolescentes, equivalente a un promedio de 35 casos diarios.

Según datos de la Policía, a junio de 2025, se han presentado 1.525 casos de delitos

por violencia sexual contra menores, un promedio de 8 denuncias diarias en este

contexto.

Según datos de Medicina Legal, a junio de 2025 se suman 1.259 casos de delitos

exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales contra menores, con un

promedio de 7 denuncias diarias en este contexto.



Bogotá, 15 de agosto de 2025 – Frente al reciente caso de una niña de 4 años

presuntamente víctima de abuso por parte de un docente en el Colegio Carlos Albán

Holguín I.E.D., en la localidad de Bosa, y ante el alarmante aumento de las cifras de abuso

sexual en Bogotá, el concejal Samir Bedoya Piraquive, del Partido Político MIRA, solicitó

una mesa de trabajo urgente con la Secretaría de Educación para implementar

medidas efectivas que protejan a los niños de este flagelo.



“Hemos denunciado y visibilizado estos casos de manera constante. Es inaceptable que en

Bogotá se reporten ocho denuncias diarias por abusos sexuales a menores”, afirmó el

concejal. Con el objetivo de garantizar la seguridad en los entornos escolares, Bedoya

presentará propuestas concretas en la mesa de trabajo.



El concejal reiteró la necesidad de implementar evaluaciones psicológicas exhaustivas

para docentes y personal educativo antes de su contratación. “Quienes cuidan y

educan a nuestros niños deben ser personas íntegras y aptas para esta responsabilidad”,

aseguró.



Asimismo, en la mesa de trabajo, Bedoya propondrá fortalecer los sistemas de vigilancia en

las instituciones educativas. “Es fundamental garantizar que las cámaras y los protocolos de

seguridad sean efectivos para prevenir y detectar cualquier anomalía”, señaló. Además,

insistió en la importancia de capacitar de manera permanente a docentes, directivos y

personal de apoyo para identificar tempranamente señales de abuso y actuar

preventivamente.