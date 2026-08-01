MIRA consolida su liderazgo en el Congreso de la República

Nuestro crecimiento en el Congreso es el resultado de un trabajo constante, transparente y al servicio de los colombianos.

En entrevista con el programa 360 Grados de Cablenoticias, el senador Manuel Virgüez Piraquive explicó cómo el Partido MIRA se ha consolidado como una de las principales fuerzas del Congreso. Destacamos que, con solo cuatro congresistas, hoy hacemos parte de las principales mesas directivas, gracias a una trayectoria de 26 años basada en la honestidad, el servicio, los valores y la confianza de las diferentes fuerzas políticas.