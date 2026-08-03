El Concejo de Bogotá condecoró a la exrepresentante Irma Luz Herrera con la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el Grado de Gran Cruz, en reconocimiento a más de 26 años de servicio público y liderazgo social.

BOGOTÁ D.C., 3 de agosto 2026 — En una ceremonia realizada en el recinto Los Comuneros del Concejo de Bogotá, la exrepresentante a la Cámara por la capital, Irma Luz Herrera, fue condecorada con la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el Grado de Gran Cruz, la máxima distinción que concede la corporación distrital a los ciudadanos que se destacan por su sobresaliente vocación de servicio, su compromiso con la ciudad y su valioso aporte al desarrollo social del país.

Durante la jornada protocolaria, los concejales de Bogotá que impulsaron esta iniciativa destacaron la extensa y transparente trayectoria de la homenajeada. En su intervención, el concejal Samir Bedoya resaltó la rigurosidad profesional y calidad humana con la que la Dra. Irma Luz Herrera ha ejercido la función pública a lo largo de más de 26 años de servicio ininterrumpido. Asimismo, destacó su liderazgo legislativo en el Congreso de la República, desde donde promovió iniciativas de alto impacto social, con especial énfasis en la visibilización y garantía de derechos para las personas cuidadoras y con discapacidad en Colombia.

Por su parte, el concejal Fabián Puentes recordó con emotividad los inicios de la condecorada desde las bases del Partido MIRA, enfatizando su constancia, lealtad y permanente disponibilidad para respaldar a líderes locales y ciudadanos tanto en las localidades de Bogotá como en diversas regiones del territorio nacional. Destacó que su labor representa un ejemplo claro de cómo la perseverancia y el compromiso comunitario se traducen en una transformación social positiva.

A su turno, el senador Carlos Eduardo Guevara destacó la importancia histórica de la exrepresentante como cofundadora y referente del Partido MIRA. En su discurso, enfatizó el impacto de su trabajo legislativo en temas cruciales como la participación política de la mujer, el apoyo al emprendimiento, la protección de la niñez y la firme defensa de la libertad religiosa, resaltando además la enorme confianza ciudadana reflejada en las urnas a través de los más de 50.000 votos que respaldaron su gestión en la capital del país.

Al momento de recibir la distinción, la exrepresentante Irma Luz Herrera manifestó su profunda gratitud a la bancada de concejales de Bogotá e indicó que se trataba de un día de inmensa felicidad por encontrarse en un lugar tan histórico para el Partido MIRA, donde hace 26 años se obtuvo la elección del primer representante político de la colectividad.

Dedicó el reconocimiento en primer lugar a Dios por su fidelidad, a la Dra. María Luisa Piraquive por su orientación espiritual para hacer de la política un instrumento de servicio, al Dr. Carlos Alberto Baena por iniciar este camino, al Dr. César Eduardo Moreno y su esposa Angela Oviedo por su apoyo incondicional, a la doctora Alexandra Moreno Piraquive, a su amada familia, a la bancada de senadores y congresistas, y a cada uno de los líderes y militantes que durante más de dos décadas han trabajado levantando la bandera de la honestidad.

La ceremonia concluyó con un sentido mensaje de la homenajeada, quien invitó a los asistentes, dirigentes y jóvenes a mantener intacto el entusiasmo y la vocación de servicio, recordando que el verdadero propósito del ejercicio público radica en servir con transparencia, principios y convicción en favor del bienestar de la sociedad colombiana.