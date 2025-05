Partido MIRA exalta a empresas bogotanas por su contribución al empleo y el desarrollo económico

Bogotá, D.C., 26 de mayo de 2025 – En un acto solemne celebrado hoy en el Concejo de Bogotá, los concejales del Partido MIRA, Samir Bedoya Piraquive y Fabián Puentes Sierra, exaltaron a través de una nota de estilo a las empresas FABRITORNILLOS S.A.S. e INVERSIONES ALDEMAR S.A. por su contribución al empleo y al desarrollo industrial de la ciudad. La ceremonia contó con la presencia de la senadora Ana Paola Agudelo y la representante por Bogotá Irma Luz Herrera.

FABRITORNILLOS S.A.S., fundada en 1984, se destaca en la industria metalmecánica por su fabricación de piezas especializadas y servicios de mantenimiento. Su enfoque innovador y su lema “Si no lo hay en FABRITORNILLOS, no existe; si no existe, nosotros lo fabricamos” la convierten en un aliado clave para sectores como la construcción y la ferretería.

INVERSIONES ALDEMAR S.A., fundada en 1975, ha ensamblado más de 8,000 unidades de transporte de pasajeros y genera 250 empleos directos y 300 indirectos. Con una capacidad de producción de 600 unidades anuales y certificación ISO 9001:2015, la empresa incursiona en 2025 en buses eléctricos, consolidándose como referente en movilidad sostenible.

El Partido MIRA reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector empresarial y la protección del empleo en Bogotá. “Apoyamos a las empresas que generan oportunidades y dinamizan la economía local, como lo demuestran INVERSIONES ALDEMAR y FABRITORNILLOS”, afirmaron los concejales Bedoya y Puentes.

Los reconocimientos fueron aprobados y otorgados por el Concejo de Bogotá mediante las proposiciones No. 401 y No. 519 de 2025, reflejan el respaldo del Partido MIRA a iniciativas que impulsan el progreso económico y social de la capital.