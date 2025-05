Noticia falsa sobre captura de abusador en Chinchiná (Caldas)

El Partido MIRA rechaza la noticia falsa que viene circulando en redes sociales, en la que se intenta vincular de manera irresponsable y malintencionada a nuestra organización.

El hombre capturado, acusado de abuso sexual a una menor de edad, no tiene relación con nuestro Partido, no es afiliado ni militante y no ha participado en nuestras actividades.

¿Quién está detrás de estas noticias falsas?

Es lamentable que, a partir de un hecho tan delicado y doloroso, se esté manipulando la información con fines políticos para tratar de desprestigiarnos como colectividad.

En los contenidos difundidos, se observa el momento de la captura, pero de forma engañosa se usa nuestro nombre y logotipo, para confundir y afectar a nuestro Partido.

Frente a esta nueva ‘fake news’, reiteramos nuestro firme compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, que durante 25 años ha dado grandes frutos:

Rechazamos toda campaña de desinformación, manipulación o estigmatización que pretenda afectar el buen nombre del Partido MIRA.

Exigimos, además, que quienes han replicado esta información falsa hagan una rectificación pública, en respeto al derecho a la honra y buen nombre.

El abuso sexual infantil no es un juego

Condenamos tajantemente cualquier tipo de violencia sexual o delito que atente contra la dignidad y los derechos de los menores.

La lucha por una sociedad segura y con valores es parte de nuestro ideario y ha sido defendida por nuestros representantes, a lo largo de los años en los distintos escenarios del país.

@partidomira El @PartidoMIRA alerta de la grave situación y la falta de acciones contundentes para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes del país, este es un SOS por la niñez colombiana, en tres temas: 1. En seguridad vial: Las cifras de menores de edad fallecidos en siniestros viales ha aumentado en un 20% según cifras de la @Ansvcol 2. En materia de identidad: Nos preocupa el borrador de decreto del @MinjusticiaCo que pretende regular la corrección del componente de sexo en los documentos de identidad de los menores de 18 años. Rechazamos la extralimitación de funciones y exigimos el respeto a los derechos de los padres sobre estos asuntos tan sensibles respecto a nuestros hijos. 3. Aumento desmedido de la violencia, violencia sexual y homicidios de los niños y niñas del país: Entre enero a agosto de 2024, ha fallecido por muertes violentas (por homicidio, siniestros viales, accidentes y suicidios) cerca de 1.116 niños, niñas y adolescentes, según @MedLegalColombi. Frente a este panorama llamamos la atención de la institucionalidad del Estado Colombiano para que trabajemos de manera comprometida por los derechos de nuestros niños. Queremos ver esa proactividad de las instituciones en garantizar su vida y salvaguardar su integridad. ♬ sonido original – Partido MIRA

De igual modo, hacemos un llamado a la ciudadanía para ejercer un uso responsable de las redes sociales, evitando la participación en cadenas de información falsa.

El Partido MIRA rechaza la noticia falsa de Chinchiná, e invita a la comunidad a verificar las fuentes antes de compartir contenidos que puedan inducir al error o al odio.