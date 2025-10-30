Más diálogo y menos restricciones: el llamado del Senador Manuel Virgüez Piraquive a concertar con los motociclistas

El Presidente del Partido MIRA propone mesas de diálogo con autoridades y motociclistas para lograr medidas justas que garanticen seguridad vial sin afectar el sustento de miles de familias.

El Senador Manuel Virgüez Piraquive, Presidente del Partido Político MIRA, hizo un llamado a las autoridades locales del país para que las decisiones que afecten a los motociclistas se construyan con base en el diálogo, la concertación y la evidencia técnica.

Frente a las recientes restricciones en ciudades como Bogotá, Pereira, Montería y Cartago, el congresista insistió en que cualquier medida debe considerar su impacto en la movilidad, la economía y la seguridad vial, especialmente para quienes utilizan la motocicleta como su principal medio de trabajo y transporte.

“Las motos son el sustento de miles de familias colombianas, y las políticas públicas deben proteger ese derecho al trabajo”, afirmó Virgüez.

El Senador invitó a los alcaldes a abrir espacios de concertación con los gremios de motociclistas, y a estos últimos a comprometerse con la movilidad responsable, evitando caravanas o concentraciones masivas.

Asimismo, planteó la necesidad de incluir la salud mental como un componente esencial de la seguridad vial, promoviendo la empatía y la tolerancia en las vías.