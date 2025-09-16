¡El deporte no se toca!

El Partido Político MIRA, a través del Senador Manuel Virgüez, dejó constancia en la Plenaria del Senado para exaltar con orgullo patriótico la destacada actuación de la Selección Colombia de Patinaje en el Campeonato Mundial de Velocidad, realizado en Beidaihe, China. En este evento, el país alcanzó un balance histórico en las pruebas de pista con 27 medallas: 10 de oro, 11 de plata y 6 de bronce, reafirmando a Colombia como potencia mundial en esta disciplina.

El Partido también resaltó que este logro enaltece la bandera tricolor y refleja la disciplina, esfuerzo y valores de los atletas, quienes son ejemplo e inspiración para las nuevas generaciones de colombianos.

Asimismo, el Partido MIRA reiteró su convicción de que el deporte constituye un pilar fundamental para la transformación social, la generación de oportunidades y la construcción del futuro. En ese sentido, anunció que seguirá trabajando desde el Congreso en el impulso de políticas públicas y asignaciones presupuestales que fortalezcan el desarrollo deportivo del país.

De igual manera, expresó su preocupación frente al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para 2026, que contempla una reducción de los recursos para el Ministerio del Deporte, pasando de $464.000 millones en 2025 a $310.000 millones en 2026. Según la constancia, este recorte pondría en riesgo programas de formación, alto rendimiento, infraestructura deportiva y atención a jóvenes talentos.

Por ello, el Partido MIRA hizo un llamado a los miembros de la corporación, en especial a las comisiones económicas, para que respalden proposiciones que permitan adicionar recursos al sector deportivo, garantizando así que Colombia continúe cosechando triunfos, apoyando a sus atletas y fortaleciendo el deporte como oportunidad, orgullo y proyección internacional.

Finalmente, se expresaron felicitaciones a los campeones y un profundo agradecimiento por hacer brillar a Colombia en el escenario mundial.