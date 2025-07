Concejo de Bogotá condecoró al Partido MIRA por sus 25 Años

El Concejo de Bogotá otorgó al Partido MIRA la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el Grado Cruz de Oro, como reconocimiento a sus 25 años de trayectoria política y social en Colombia.

En el evento hicieron presencia congresistas, concejales y ediles actuales del Partido MIRA, todos los exconcejales y exediles que ha tenido el Partido en la capital durante sus 25 años, y decenas de líderes e integrantes del equipo institucional.

Durante el reconocimiento, el cofundador y Ex Presidente del Partido MIRA, Ex Senador de la República, Ex Concejal de Bogotá, Ex Viceministro del Trabajo y Ex Viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena López, hizo una memorable intervención en el Concejo de Bogotá, en el marco del reconocimiento que ha conferido el Cabildo Distrital al Partido MIRA, con motivo de sus 25 años de vida política:

En la capital del país, MIRA ha impulsado iniciativas legislativas enfocadas en defensa de derechos, protección a la niñez, inclusión, movilidad, salud, familia, empleo y libertad religiosa.

En reconocimiento a su labor política y social, el Concejo de Bogotá destacó el trabajo institucional, normativo y social del Partido MIRA, así como su aporte a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y pluralista.

El Concejo de Bogotá otorgó al Partido MIRA la Orden Civil al Mérito, nuestra bancada agradeció esta distinción y reafirmó su compromiso de seguir sirviendo con valores y construyendo país desde la labor política.

El Partido MIRA seguirá promoviendo principios y valores como la honestidad, el servicio y el respeto por la dignidad humana, en beneficio de las comunidades en Bogotá y toda Colombia.