El diseño institucional que conduce a la aprobación del Presupuesto General de la Nación, debe ser revaluado. En la actualidad, luego de su presentación por el Gobierno Nacional al Congreso de la República, portavoz de las preocupaciones ciudadanas, no le queda otro camino que decir sí o no, frente a esas iniciativas. La introducción de mejoras o la presentación de nuevas propuestas, sobre todo para las fuerzas políticas minoritarias, es una posibilidad prácticamente inexistente.

Si bien algunos sectores de la economía salieron favorecidos, fueron más las falencias que el Partido Político MIRA identificó en el proyecto; por esa razón, votó negativamente el Presupuesto Nacional para el 2018. Hoy compartimos algunas razones que forzaron esa conclusión.

El próximo año se fortalecerán los gastos de funcionamiento, en perjuicio de la inversión pública. Lo que a nuestro juicio, es lo que el país necesita más en este momento.

Por otra parte, se incorporaron varias medidas que afectarán a los connacionales con mayor necesidad económica. Por ejemplo, el Fondo Nacional del Ahorro, en el que se apoyan miles de familias de escasos recursos, será descapitalizado en 400 mil millones de pesos aproximadamente. También, serán eliminados los subsidios a los servicios públicos en los estratos 1 y 2 , lo cual, como es obvio, traerá consigo un aumento de tarifas para el próximo año.

Además, la formación de los colombianos no sale bien librada por el presupuesto nacional aprobado la semana anterior. El 2018 verá cómo se disminuyen los recursos para Ciencia y Tecnología; y al mismo tiempo, la Educación Pública tendrá que resolver los problemas que se originan cuando el dinero no es suficiente. De otro lado, no hay claridad respecto del mejoramiento de la calidad de vida para el campesinado, de la reducción de la pobreza, o de las soluciones de vivienda y saneamiento básico.

Una vez más, el presupuesto no es consecuente con el aporte económico que hacen los colombianos en el Exterior. Las remesas, el dinero que ellos envían a sus familiares en Colombia, siempre ocupan los primeros lugares de la economía. Sinembargo, a cada connacional que reside en el extranjero, sólo le retornarán en promedio, 200 pesos en atención ciudadana mediante los consulados.

De ahí que el voto negativo del Partido Político MIRA, es producto de un ejercicio de coherencia frente a los postulados que orientan nuestra gestión, e involucran a todos los colombianos.

Columna publicada en el diario impreso:

Algunos reclamos al Presupuesto Nacional 2018. Diario del Huila. Octubre 24 de 2017

