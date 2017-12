Sin calificación.

El Partido Político MIRA el pasado 5 y 6 de diciembre inscribió sus listas a Senado y Cámara de Representantes para las elecciones legislativas del 11 de marzo de 2018, informando que éstas serán abiertas, encabezadas por mujeres, con sistema cremallera, representación regional e incluyentes con todas las poblaciones.

Ana Paola Agudelo, tolimense y actual Representante a la Cámara por los Colombianos en el Exterior; Carlos Eduardo Guevara, ex Concejal y actual Representante a la Cámara por Bogotá; Aydee Lizarazo, Quindiana y ex concejal de Armenia; Manuel Virgüez, ex senador de la República en dos periodos; Jacqueline Toloza, Barranquillera y gran líder social en Antioquia; Heyder Orlando Gómez, Palmirense y líder comunitario en el Valle; Lilibeth Roca, líder de orígen indígena en la Guajira; Oswaldo Velasco, caloteño y gran líder social y comunitario, ocupan entre otros, los renglones de la lista al Senado.

Para la Cámara de Representantes por el Cauca, Diana María Sevillano, payanesa, líder afrodescendiente, ingeniera de alimentos y candidata a Magíster en Gerencia de proyectos seguridad alimentaria y nutrición de la Universidad de Costa Rica, inscribió su candidatura desde donde busca trabajar por la mujer caucana, la niñez, los afrocolombianos, el sector agrícola y los servicios públicos domiciliarios.

Diego Luis Cortés, ex concejal de Puerto Tejada también buscará llegar a la Cámara de Representantes para trabajar por los afrocolombianos, el sector de la salud, los campesinos, entre otros.

Eva Marcela Varón, por su parte es una mujer tambeña, Administradora pública y Licenciada en Etnoeducación con Certificación Intercultural Bilingüe y Magíster en Administración de Organizaciones, Especialista en Gestión Pública, buscará llegar a la Cámara para trabajar por el sector rural, la movilidad, los motociclistas, la mujer y la defensa de los derechos humanos.

La apuesta programática del Partido MIRA para esta campaña está enfocada en resaltar el poder de la Mujer, la incorporación de buenas prácticas al ejercicio de la política y mayores garantías para la dignidad del campesinado colombiano.

“El pluralismo político se debe garantizar con la protección a expresiones que fortalezcan la democracia colombiana, a lo cual hemos contribuido durante 17 años dando ejemplo de independencia y transparencia.

Para el Partido MIRA la política es haciendo, nuestra coalición es con los ciudadanos y nuestra campaña

fundamentada en valores”, señaló el Presidente del Partido MIRA, Carlos Alberto Baena.

Los líderes de la primera lista a Senado y Cámara de Representantes en el Cauca en inscribirse manifestaron su total compromiso con el departamento y se comprometieron a continuar trabajando por él.

