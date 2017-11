Sin calificación.

Con la campaña “Cuídame Soy Frágil”, se llevó a cabo en el distrito de Riohacha, el Segundo Encuentro de Mujeres, liderado por el Departamento de Mujeres del Partido Político MIRA, que tuvo como objetivo sensibilizar a padres de familia, sector educativo y comunidad en general sobre el Abuso Sexual Infantil y Maltrato en niños, niñas y adolescentes, haciendo énfasis en la prevención y cuidados del mismo. Encuentro que presidió personal experto y capacitado en la temática de abuso a la niñez y adolescencia, marcando concepciones relevantes en el ámbito social, cultural, análisis económico y marco jurídico, que trasciende fronteras cada que un niño, niña o joven es víctima de algún caso de abuso y que muchos desconocen las formas de proceder para evitar este tipo de tragedias en las familias colombianas.

De acuerdo a la Ley 1146 de 2007, los niños, niñas y adolescentes serán protegidos contra: la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexual de las personas menores de edad. Igualmente establece que el abuso sexual infantil, debe ser tratado por el Estado, aun cuando en el Código Penal no se tipifique como delito. Esto quiere decir que el hecho de que un niño sea abusado sexualmente, es suficiente como para obligar a las instituciones a actuar, aunque los agresores no sean procesados judicialmente. Es decir, si un niño es abusado por un familiar, tiene derecho a tratamientos y protección, incluso cuando quien cometió el abuso no sea condenado.

Al Encuentro, asistieron mas de 100 mujeres de diferentes comunidades de la ciudad de Riohacha y del municipio de Maicao, asimismo diversas entidades del sector educativo y madres cabezas de familia, las cuales dijeron NO AL ABUSO SEXUAL INFANTIL y de la mano del Departamento de Mujeres MIRA,trabajaran para ayudar a prevenir este tipo de maltrato hacia la niñez en La Guajira.

