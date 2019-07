Juan Carlos Olaya, ejemplo de disciplina y confianza en Cali

4.3 / 5 ( 6 )

Sus diversos reconocimientos como el concejal más disciplinado y que fueron otorgados por el Observatorio Cali Visible, de la Pontificia Universidad Javeriana, son la muestra no solo de su compromiso por la representación que ostenta, sino también de la pasión que posee por la defensa de la dignificación humana y de su lucha por el interés general y no el particular.

Juan Carlos Olaya Ciro es un hombre que hace más de 20 años era apático al ejercicio político, pero que al conocer la ideología miraísta direccionó su trabajo y esfuerzos para buscar bienestar para su comuna y su ciudad. “Llegué al partido cuando nació, hace 19 años. En ese momento comencé a participar en política, porque anteriormente no me gustaba la política y no había dado mi voto en ninguna parte, pero al conocer el MIRA comprendí que esta se puede ejercer con principios, con valores, que hay una ideología muy clara para el servicio a la sociedad”, expresó el esposo, padre de dos hijos y abuelo de la pequeña Sofía.

Olaya Ciro recordó que fue la misma gente la que lo impulsó en su liderazgo y el ingeniero Maximiliano Tovar fue el primero que le propuso que fuera candidato. “Todo en mi militancia en el partido ha sido muy significativo, desde las actividades que se han vivido en el partido, porque comencé como apoyo en las comunas, hasta mi llegada a ser director político, luego candidato, y actualmente concejal de Cali”, reconoció Juan Carlos, quien no olvidó en dar gracias a Dios, pues según afirmó ha sido Él su inspiración.

Este corporado caleño disfruta de su familia, del fútbol y de los autos. “Los carros son mi juego desde muy pequeñito. Disfruto de manejar, conocer las marcas y características de cada vehículo, ese es mi hobbie”, manifestó Olaya Ciro, quien también se ha destacado en su labor social como un abanderado en la lucha por defender los derechos de las personas que padecen enfermedades huérfanas, al hacer seguimiento a estos casos, entre otras actividades.

En su trabajo político, el concejal que goza de gran aprecio entre sus homólogos, al ser cumplidor, responsable, colaborador, ecuánime y solidario, anhela ver el día que un miraísta llegue a la Presidencia de la República, a la Gobernación del Valle o la Alcaldía de Cali.

Este estudioso en gestión comercial y quien proyecta estudiar derecho expresó que ser integrante del Partido MIRA es “una responsabilidad muy grande”, pues para él “ser miraísta es algo muy significativo, porque cada día se está demostrando que la política se puede ejercer con principios, con valores, y que hay una ideología muy clara para el servicio a la sociedad y para que haya una mejor calidad de vida para los seres humanos”.

Por ello, Olaya Ciro envió un mensaje a las bases, a los líderes y a la juventud del MIRA: “Sigamos adelante fuertemente, luchando por esta causa tan bonita que es la defensa de la dignificación humana. Sigamos aportando a este país para el cambio, que el cambio va con nosotros”, y a la vez invitó a quienes tienen como proyecto de vida el servicio social: “A los que no son miraístas, los insto y motivo para que crean en esta causa, que verdaderamente estamos es para el servicio de la comunidad y de la sociedad en general”.

¿Ha sido de utilidad? De 1 a 5 estrellas:

Comentarios